زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب جنوب الفيليبين

اسماء السيد - مانيلا: ضرب زلزال بقوة 6,3 درجات على مقياس ريشتر مناطق جنوب الفيليبين الثلاثاء، وفق مركز المسح الجيولوجي الأميركي، وذلك بعد يوم واحد على زلزال ضرب شمال البلاد موقعا قتلى.

وقال المركز إن الزلزال ضرب مناطق قريبة من توتوبيغان، التي تبعد مئات الكيلومترات جنوب الزلزال الذي وقع الاثنين قرب مانيلا. وكان المركز أعلن في وقت سابق إن قوة الزلزال الجديد تبلغ 6,6 درجات.

وتسعى السلطات لتحديد الأضرار الناجمة عن الزلزال الجديد الذي وقع على عمق 70 كيلومترا لكنها حذرت المواطنين من خطر هزات ارتدادية.

وارتفع عدد ضحايا زلزال الاثنين إلى 11 قتيلا فيما يواصل رجال الانقاذ بذل جهودهم للوصول إلى عشرات الأشخاص الذين يُخشى ان يكونوا دفنوا تحت أنقاض مبنى بالقرب من مانيلا انهار جراء الزلزال القوي.

وقال خبراء الزلازل في الفيليبين إن أكثر من 400 هزة ارتدادية سجلت منذ الاثنين.