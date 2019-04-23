فزع وهرب في الشوارع بعد زلزال في المكسيك

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

هز زلزال المباني في مكسيكو سيتي، أمس الاثنين، مما دفع الناس للفرار إلى الشوارع بحثا عن ملاذ آمن، لكن السلطات قالت إنه لا توجد تقارير أولية عن وقوع أضرار.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال الذي بلغت شدته 5.4 درجة ضرب ولايتي واخاكا وجيريرو الحدوديتين في جنوب البلاد على بعد نحو 160 كيلومترا جنوب شرقي منتجع أكابولكو كما وقع على عمق 21.6 كيلومتر، بحسب "سكاي نيوز".

وأبلغ مدير وكالة الحماية المدنية في المكسيك ديفيد ليون، التلفزيون المحلي، أنه لا توجد تقارير أولية عن وقوع أضرار أو إصابات، بينما قالت مديرة فرع العاصمة من الوكالة ميريام أرسوا إن عدة مناطق من العاصمة شعرت بالاهتزاز.

وفي مناطق من مكسيكو سيتي، هرع الناس إلى الشوارع عندما شعروا بالاهتزاز، وكانت الخدمة الوطنية لرصد الزلازل في المكسيك قد قدرت شدة الزلزال في بادئ الأمر بنحو 5.7 درجة.