شكرا لقرائتكم خبر عن 18.748 مليار جنيه مخصصات الأمان الاجتماعى بالموازنة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت مخصصات الأمان الاجتماعى فى مشروع موازنة العام المالى 2019/2020 لـ 18مليار و748 مليون جنيه، وتشمل مساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة بمبلغ 18مليار و500 مليون جنيه لـ3 مليون و800 ألف طفل، ومعاش الطفل بمبلغ 70 مليون لـ55 ألف أسرة وإعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بمبلغ 178مليون جنيه لـ 23 ألف أسرة.

وأشار البيان المالى، إلى أن مساعدات الضمان الاجتماعى تمنح بواقع 323 جنيه شهريا للأسرة المكونة من فرد واحد و360 جنيه شهريا للأسرة المكونة من فردين و413 جنيه شهريا للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد، و450 جنيه شهريا للأسرة المكونة من أربع أفراد فأكثر.

فيما يستهدف برنامج تكافل الأسر التى تعانى من الفقر الشديد، وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى على أن يكون لديها أطفال فى الفئة العمرية حتى 18سنة، فيما يستهدف برنامج كرامة الفئات التى تعانى من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج، وغير قادرة على الكسب ككبار السن من 65 سنة فأكثر أو من لديه عجز كلى أو إعاقة تمنعه من العمل.

ويبلغ معاش التكافل للأسرة نحو 425 جنيه، بالإضافة إلى منحة لكل تلميذ فى مراحل التعليم من 60 إلى 100 جنيه شهريا، فيما يعطى برنامج كرامة مبلغ 450 جنيه للفرد بحد أقصى ثلاثة أفراد للأسرة الواحدة، ويقدم مساعدات شهرية لبعض الفئات لـ8 و18 ألف أسرة من أسر المجندين و6 و3 ألاف أسرة بحلايب وشلاتين.