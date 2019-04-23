صعيدي يشكو سوء حالة القطارات.. والوزير: "هزورك نشرب الشاي سوا"

كتب أسامة عبدالكريم:

شكا مواطن بمركز جرجا في محافظة سوهاج، للفريق كامل الوزير وزير النقل، سوء الخدمة في أحد القطارات المميزة القادمة من الصعيد، بالإضافة إلى غياب المسؤولين.

وقال المواطن الصعيدي، لوزير النقل: "كنت راكب قطر الساعة 8 من جرجا يوم السبت بالليل، وكانت الخدمة سيئة.. وطلع علينا مجموعة من الشباب قالوا فيه حريق في القطر، وجرينا والناس وقعت على بعض، عشان القطر كان ضلمة وملقيناش حد نشتكيه في القطر".

وقال الوزير: "أنا هزور سوهاج يوم السبت، وأجيلك أشرب معاك الشاي الزردة، وأركب معاك القطر نشوف شكله أيه"، موجهًا أحد أعضاء مكتبه...