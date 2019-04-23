الارشيف / اخبار العالم

ايداع أغنى رجل في الجزائر السجن في سياق تحقيق مالي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اودع رئيس ومدير عام مجموعة "سيفيتال" يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل في ​الجزائر​، السجن ليل الاثنين إثر مثوله أمام النيابة في اطار تحقيق يتصل ب​مكافحة الفساد​، وفق ما أفادت وكالة ​الانباء​ الجزائرية الرسمية الثلاثاء.

وذكر التلفزيون الجزائري أنه تم توقيف ربراب (74 عاما) "للاشتباه بتورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الاموال من والى الخارج"، إضافة الى "شبهة بتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ايداع أغنى رجل في الجزائر السجن في سياق تحقيق مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا