ايداع أغنى رجل في الجزائر السجن في سياق تحقيق مالي

اودع رئيس ومدير عام مجموعة "سيفيتال" يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل في ​الجزائر​، السجن ليل الاثنين إثر مثوله أمام النيابة في اطار تحقيق يتصل ب​مكافحة الفساد​، وفق ما أفادت وكالة ​الانباء​ الجزائرية الرسمية الثلاثاء.

وذكر التلفزيون الجزائري أنه تم توقيف ربراب (74 عاما) "للاشتباه بتورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الاموال من والى الخارج"، إضافة الى "شبهة بتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية".