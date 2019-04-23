زار المستشار الثقافي الإيراني في لبنان محمد مهدي شريعتمدار، رئيس لقاء "علماء صور" الشيخ علي ياسين في مكتبه بالمدرسة الدينية، والعلامة السيد محمد الغروي في منزله بمدينة صور، حيث تم التداول بالأوضاع المحلية والإقليمية.
وجرى خلال اللقائين "التأكيد أن خيار المقاومة هو الحل الوحيد والسبيل الذي لا بديل عنه للتحرير وتحصيل الحقوق، وصد كل المشاريع التآمرية التي تحيكها بعض الدول ضد شعوب المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر شريعتمدار زار ياسين والغروي وتأكيد ان المقاومة هي الحل الوحيد للتحرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.