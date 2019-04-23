شريعتمدار زار ياسين والغروي وتأكيد ان المقاومة هي الحل الوحيد للتحرير

زار المستشار الثقافي الإيراني في ​لبنان​ ​محمد مهدي شريعتمدار​، رئيس لقاء "​علماء صور​" ​الشيخ علي ياسين​ في مكتبه بالمدرسة الدينية، والعلامة السيد محمد الغروي في منزله ب​مدينة صور​، حيث تم التداول بالأوضاع المحلية والإقليمية.

وجرى خلال اللقائين "التأكيد أن خيار ​المقاومة​ هو الحل الوحيد والسبيل الذي لا بديل عنه للتحرير وتحصيل الحقوق، وصد كل المشاريع التآمرية التي تحيكها بعض الدول ضد شعوب المنطقة".