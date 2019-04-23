هاتف Huawei P30 Pro :ملك التصوير مع كاميرا مزوّدة بخصائص فائقة

كل فترة تطلق شركات الهواتف أجهزة جديدة في السوق واعدةً المستخدمين بتقنياتٍ باهرة، ليتبيّن بعد فترة أن ما تغيّر فيها عن النسخة التي سبقتها انحصر بالإسم وببعض الخصائص التي تكاد تمر مرور الكرام... إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على هواوي فالضجة التي أحدثها هاتف Huawei P30 Pro وتحقيقه نتيجة قياسية غير مسبوقة في اختبار DxOMark وصلت لـ112، دفعنا الى اختباره عن كثب، ليتبيّن أنه بكل بساطة مبهر!

في هذا ​الهاتف​ نحن لا نتكلم عن خصائص متعلقة بوظائف الهاتف التقليدية، ذلك لأن كاميرا احترافية رباعة من "لايكا" بانتظاركم، وإليكم التفاصيل:

- تتقن كاميرا P30 Pro الرئيسة بدقة 40 ميجابيكسل مع حساس HUAWEI SuperSpectrum التقاط الضوء في الأماكن القاتمة، إذ يستخدم مصفوفة تصفية ألوان RYYB جديدة، فبدلاً من البكسلات الخضراء في حساسات RGGB التقليدية -الموجودة في كل الأجهزة التي في السوق- يستخدم البكسلات الصفراء التي تتيح للحساس التقاط الضوء الأخضر والأحمر من الطيف المرئي، ما ينتج زيادة كبيرة في القدرة التقاط الضوء تصل الى 40%.

- وللمشاهد الواسعة، فإن كاميرا Ultra Wide بدقة 20 ميجابيكسل تسمح لك بتضمين عناصر كثيرة في الصور.

- أما للمشاهد البعيدة فإن كاميرا Telephoto بدقة 8 ميجابيكسل تقوم بالمهمة على أكمل وجه، إذ إنها مزوّدة بعدسة سوبر زوم التي تدعم التكبير عالي الدقة حتى 5 مرات، التكبير الهجين حتى 10 مرات والتقريب الرقمي حتى 50 مرّة.

- ولتقسيم مساحات الصورة بطريقة دقيقة جداً، تساعدك كاميرا Time of Flight أو TOF التي تعمل بتقنية أشعة الليزر تحت الحمراء لقياس المسافة عن المشهد المطلوب تصويره، ممهدةً الطريق أمام جيلٍ جديد من ​الهواتف الذكية​.

- وفي موضوع ​السيلفي​ لا مجال للبحث، لأن هواوي لا تغفل كاميراتها الأمامية أبداً، لذلك تقدم لك كاميرا سيلفي خارقة بدقة 32 ميجابكسل.

وإضافة الى هذه التقنيات، فإن لائحة المميزات في هذا الجهاز تطول، لأن هواوي زوّدت هاتفها بتكنولوجيا تثبيت الصورة مع AIS وDUAL OIS، لضمان محتوى صور نقية. الى ذلك، استثمرت الشركة الصينية الذكاء الاصطناعي لأقصى الدرجات، حيث أنها تسعى إلى مساعدتك من خلال AI HDR+ إلى الدمج بين صورٍ ملتقطة من الكاميرات الأمامية والخلفية لإلغاء تلك التي تعرّضت لإضاءة زائدة أو التي تحتوي على إضاءة قوية من الجهة الخلفية.

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ومع هذا الهاتف، بات بإمكانك تصوير الفيديو باستخدام التصوير المزدوج من هواوي، وهو يعني تشغيل كاميرتين معاً لتسجيل الفيديو في الوقت ذاته، إحداهما تلتقط صورة مقربة للمشهد بينما تعمل الأخرى على تسجيل لقطات واسعة جداً في آن، لتحصل بالتالي على منظورين للمشهد نفسه بجهازٍ واحد.

Huawei P30... إحترافٌ مماثل

يأتي هاتف Huawei P30 في هذه السلسلة الرائعة ليبرز احتراف هواوي بوجهه الثاني، فهو مزوّد بالكاميرا الثلاثية من لايكا والتي تتألف من عدسة رئيسية بدقّة 40 ميجابكسل، عدسة واسعة بدقة 16 ميجابكسل وعدسة تيليفوتو بدقة 8 ميجابكسل. إضافة الى الكثير من مزايا الكاميرا التي تحدّثنا عنها سابقاً في الـ P30 Pro مثل مستشعر SuperSpectrum.

تصميم يدمج الجمال مع الأناقة

بتصميمٍ رائع كما عوّدتنا هواوي، يأتي هاتفا P30 Pro وP30 بشاشتَي عرض كامل حجمهما 6.47 و6.1 انشاً على التوالي، مع إمكانية الاختيار من بين الألوان التالية: الكريستالي اللامع، أورورا، والأسود، إضافة الى لون شروق ​الشمس​ العنبري الذي سيتوفّر في نسخة البرو.

ويتميّز الهاتفان بشاشة عرضٍ كاملة عالية الدقة FHD+ (2340x1080)، مع مستشعر بصمة على ​الشاشة​ للحماية. كما تتضمّن نسخة البرو تكنولوجيا العرض الصوتي لتقديم تأثيراتٍ صوتية عالية الدقة.

أما الأداء، فلا يمكن المساومة عليه في حسابات هواوي، ذلك لأنها تعي أن مستخدمي اليوم لا يغريهم شكلاً مضمونه عادي... لذلك زوّدت هاتفَيها بمعالجٍ كيرين 980 بتقنية 7 نانوميتراً لتقديم أداءٍ فائقٍ وفعالية عالية المستوى. لكن مع هذا الأداء المميز، لا بد من بطارية تفي بالغرض. لذلك زوّدت هواوي هاتف P30 Pro ببطارية قوية طويلة العمر بقدرة 4200 ميلي امبير، يمكن شحنها بالاعتماد على شاحن هواوي سوبر تشارج بقوّة 40 واط، والذي يستطيع شحن البطارية القوية إلى 70% من طاقتها القصوى خلال 30 دقيقة. كما زوّدت الـP30 ببطارية طويلة العمر بقدرة 3650 ميلي امبير التي يمكن شحنها بالاعتماد على شاحن هواوي سوبر تشارج بقوّة 22.5 واط..

تجربة التصوير الإحترافي باتت بمتناول يديك، في جهازٍ نحيف وجميل... لا تتأخر واقتنيه اليوم وكن السبّاق في عالم التكنولوجيا من خلال هذا الجهاز المستقبلي الرائع.