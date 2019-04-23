شقير:السجالات وتسجيل النقاط أدوات غير مناسبة لموقعة الموازنة

إعتبر وزير الاتصالات ​محمد شقير​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "السجالات والمزايدات وتسجيل النقاط أدوات غير مناسبة ل"موقعة" ​الموازنة​، لأنها تهدر المزيد من الوقت الثمين وترفع من الكلفة والخسائر"، مشيرا الى ان "واقع الحال يتطلب إجماع القوى السياسية على موازنة اصلاحية وتقشفية لتعطيل امكانية استخدام وضع العصي بالدواليب التي يجيدها الكثيرون".

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