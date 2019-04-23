اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب الان عون في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "‏مبروك للبلديات، ‏أخيرا تم إصدار المرسوم 4756 ‏توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2017 والذي تبلغ قيمته 700 مليار ليرة"، اضاف قائلا "لا يضيع حق وراءه مطالب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الان عون: مبروك للبلديات اصدار المرسوم 4756 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.