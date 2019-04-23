عسيران: على الحكومة تقديم موازنة مقبولة توصل لبنان الى بر الامان

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران ان استمرار نشر الغسيل بين القيادات اللبنانية أمر بغير محله، ويا حبذا لو تعلم هؤلاء من السياسيين القدامى كيفية حفظ أسرار الدولة .
اضاف عسيران في تصريح له، "لا أعتقد ان امور البلاد تسير كما يجري من خلال السجالات هنا وهناك والخطابات المتشنجة هنا وهناك والتي لا تصل الى اي نتيجة، ورأى ان اللبنانيين ذاقوا ذرعا مزايدات هنا وهناك وسجالات فارغة في الوقت الذي يطلب من القادة القيادة وليس السجالات .
وتابع على هذه الحكومة ان تأتي لمجلس النواب بموازنة يقبل بها المجلس وتكون ذات قابلية لدى عامة الشعب اللبناني والجهات الدولية والمالية التي تسعى لمساعدة لبنان وايصاله الى بر الامان.
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