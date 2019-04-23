أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن سقوط قتيل وجريح نتيجة ​تدهور سيارة​ على اوتوستراد ​كفرمان​ باتجاه النبطية، كما سقط جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على تقاطع السيدة- ​الاشرفية​.

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