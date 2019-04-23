العميد نادر: التسويق التي قامت به الحكومة للكشف عن خطّة التقشف فاشل

وصف القائد السابق ل​فوج المجوقل​ العميد الركن المتقاعد ​جورج نادر​ "التسويق التي قامت به ​الحكومة​ للكشف عن خطّة التقشف لسدّ العجز في ​الموازنة​ بالفاشل"، مشيرًا إلى أنه "لم يقنعني تصريح رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، فأنا دفعت بدمي ثمن العيش بكرامتي في هذا البلد. فليأخذوا أموالي كلها وليقوموا ب​محاربة الفساد​ وزجّ الفاسد في السجن بالمقابل، فالطبقة الحاكمة منذ تسعينيات القرن الماضي حتّى اليوم أوصلت الوضع في البلد إلى هذه الأزمة".

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