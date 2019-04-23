وزير دفاع سريلانكا: التحقيقات أظهرت أن التفجيرات جاءت ردا على هجوم نيوزيلاندا

اشار وزير الدولة لشؤون الدفاع السريلانكي روان فيجواردين في تصريح له امام البرلمان، الى ان التحقيق الأولي أظهر في الاعتداءات الدامية التي وقعت في سريلانكا وأودت بأكثر من 300 شخص أنها جاءت "كرد انتقامي على هجوم كرايست تشيرش" في ​نيوزيلندا​.

وقتل 50 شخصا في مجزرة استهدفت مسجدين في المدينة النيوزيلندية في 15 آذار الماضي.

وكانت موجة تفجيرات عنيفة استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، يوم الأحد، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح، وأدت إلى مقتل أكثر من 310 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 500 آخرين. وأفادت شرطة سريلانكا أن ستة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.