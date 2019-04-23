أحد المعتصمين امام الضمان في طرابلس حاول اشعال النار بنفسه

أقدم أحد المياومين المعتصمين امام الضمان في طرابلس، على صب مادة البنزين على نفسه ، محاولاً اشعال النار بجسده احتجاجاً على عدم القبض الرواتب منذ سنة ونصف.
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