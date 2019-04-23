سلامة عما حكي عن افلاس وشيك: الاقتصاد اللبناني لا يزال صامدا والثقة موجودة

اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ردا عما حكي عن افلاس وشيك، الى انه منذ 3 سنوات نسمع هذه الشائعات والاقتصاد اللبناني لا يزال صامدا والثقة موجودة.
وطمأن سلامة في حديث تلفزيوني، ان القطاع المصرفي لديه الرسملة المطلوبة حسب المعايير الدولية وملاءة بحدود 16% وهو رقم مرتفع جدا قياسيا عالميا.
وعن كلام وزير الاقتصاد منصور بطيش حول سياسة المركزي قال: "لا تعليق"، وعما اذا اعتبر ذلك هجوما من التيار الوطني الحر عليه: " لا ما في سبب.".
وعن تمسك واشنطن به كحاكما للمركزي قال: "اذا كان ذلك يخدم مصلحة لبنان فليكن".
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