سلامة عما حكي عن افلاس وشيك: الاقتصاد اللبناني لا يزال صامدا والثقة موجودة

اكد حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ ردا عما حكي عن افلاس وشيك، الى انه منذ 3 سنوات نسمع هذه الشائعات و​الاقتصاد اللبناني​ لا يزال صامدا والثقة موجودة.

وطمأن سلامة في حديث تلفزيوني، ان ​القطاع المصرفي​ لديه الرسملة المطلوبة حسب المعايير الدولية وملاءة بحدود 16% وهو رقم مرتفع جدا قياسيا عالميا.

وعن كلام وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ حول ​سياسة​ المركزي قال: "لا تعليق"، وعما اذا اعتبر ذلك هجوما من ​التيار الوطني الحر​ عليه: " لا ما في سبب.".

وعن تمسك ​واشنطن​ به كحاكما للمركزي قال: "اذا كان ذلك يخدم مصلحة لبنان فليكن".