الرئيس عون وقّع مرسوم توزيع 700 مليار ليرة عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2017

وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم الخاص بتوزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2017. وصدر بمرسوم حمل الرقم 4576 تاريخ 23 نيسان 2019. ويقضي المرسوم الذي حمل ايضا تواقيع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل ووزيرة الداخلية ريا حفار الحسن، بتوزيع مبلغ 700 مليار ليرة على البلديات والاتحادات البلدية وفق القواعد والاسس المعتمدة، ويخصص القسم الاكبر منها لمشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياحية. وفي نشاطه، عرض الرئيس عون مع المدعي العام التمييزي ​القاضي سمير حمود​ عدداً من الشؤون القضائية بالإضافة إلى عمل النيابات العامة.

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