قرار اتهامي في حق نقيب ومؤهلين في الامن الداخلي ومدني بجرم تقاضي ودفع رشوة

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول ​فادي صوان​ اليوم قرارا اتهاميا اتهم فيه نقيبا ومؤهلين في ​قوى الأمن الداخلي​ في احدى ثكنات ​بيروت​ بتقاضي رشوة سندا الى المادة 351 ​عقوبات​، كما اتهم مدنيا بالتدخل في الجرم ودفع رشوة سندا الى المادة عينها معطوفة على 219 عقوبات، وأحالهم أمام ​المحكمة العسكرية​ الدائمة للمحاكمة.

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