معركة طرابلس .. البابا فرانسيس على الخط

دعا البابا فرانسيس إلى إنهاء إراقة الدماء في ليبيا وحث جميع الأطراف الليبية على اختيار الحوار بدل القوة. وقال بابا الفاتيكان في كلمة له بمناسبة عيد الفصح؛ إن الأشخاص العزل في ليبيا يموتون بسبب أعمال العنف، وأن العديد من الأسر أجبرت على ترك منازلها، لذلك يجب تجنب الصراعات وعدم الاستقرار السياسي، على حد تعبيره.

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