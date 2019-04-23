قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري ان قوات الجيش الليبي تحقق تقدما ميدانيا " ممتازا " مؤكدا انه لن يتوفر للمجموعات الارهابية ملاذا امنا في ليبيا . و قال المسماري خلال النقطة الاعلامية اليومية ان هناك اموال ضخمة تُدفع لتشويه صورة الجيش الوطني الليبي مضيفا ان معلومات وصلت الى الاستخبارات العسكرية تفيد نقل بعض مؤسسات الدولة من طرابلس الى مصراطة

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كانت هذه تفاصيل خبر المسماري يقدم اخر تطورات معركة طرابلس و انباء عن نقل بعض مؤسسات الدولة الليبية الى مصراطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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