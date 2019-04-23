قضاء ميانمار يؤيد الحكم بسجن صحفيين من رويترز 7 سنوات

أيدت المحكمة العليا في ميانمار غيابيا، اليوم الثلاثاء، الحكم بسجن صحفيين اثنين يعملان لصالح وكالة أنباء "رويترز"، 7 سنوات، لإدانتهما باتهامات تتعلق بحيازة وثائق رسمية بشكل غير قانوني.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن المحكمة لم تقدم سببا لقرارها بعد أن رفضت الطعن الذي قدمه الصحفيان ، مشيرة إلى أن الصحفيين

"كياو سوي" و"وا لون" محتجزان بأحد السجون في مدينة "يانجون" ولم يحضرا جلسة الحكم.ونقلت الشبكة الأمريكية عن محامي الصحفيين الاثنين خين مونج زاو قوله "إنه ما زال بإمكان المتهمين السعي للحصول على حريتهما من خلال تقديم التماس إلى مكتب الرئيس أو الهيئةالتشريعية بالبلاد.يشار إلى أنه في شهر سبتمبر الماضي قضت محكمة في ميانمار بسجن الصحفيين لمدة سبع سنوات؛ لإدانتهما باتهامات تتعلق بحيازة وثائق رسمية بشكل غير قانوني.كانت السلطات في ميانمار قد اعتقلت الصحفيين في الثاني عشر من شهر ديسمبر 2017 لمطالبتهما بالحصول على أوراق سرية هامة من شرطيين يعملان في ولاية "راخين" التي شهدت أعمال عنف تسببت في فرار مئات الآلاف من أقلية "الروهينجا" المسلمة إلى بنجلاديش المجاورة.