الارشيف / اخبار العالم

جماعة منشقة تعتذر عن مقتل صحفية بأيرلندا الشمالية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت جماعة منشقة تدعى "الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد"، مسئوليتها عن مقتل الصحفية الإيرلندية الشمالية ليرا ماكي، خلال أعمال شغب في مدينة لندنديري الأسبوع الماضي.
وذكرت الجماعة، في بيان لها أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء،

"نقدم اعتذارنا الخالص والصادق لأسرة وأصدقاء ليرا ماكي التي قتلت بشكل مأساوي خلال أعمال الشغب".
كانت شرطة إيرلندا الشمالية، أعلنت السبت الماضي توقيف شابين يبلغان من العمر
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
18 و19 عاما، على خلفية التحقيق في مقتل الصحفية بعد أعمال شغب في مدينة لندنديري.
يذكر أن مساعد قائد شرطة أيرلندا الشمالية، مارك هاملتون، أعلن بمؤتمر صحفي في لندنديري الجمعة الماضي مقتل الصحفية لارا ماك جي (29 عاما)، برصاص رجل فتح النار على شرطيين دخلا حي كريجان.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جماعة منشقة تعتذر عن مقتل صحفية بأيرلندا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا