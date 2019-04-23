جماعة منشقة تعتذر عن مقتل صحفية بأيرلندا الشمالية

أعلنت جماعة منشقة تدعى "الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد"، مسئوليتها عن مقتل الصحفية الإيرلندية الشمالية ليرا ماكي، خلال أعمال شغب في مدينة لندنديري الأسبوع الماضي.
وذكرت الجماعة، في بيان لها أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء،
كانت شرطة إيرلندا الشمالية، أعلنت السبت الماضي توقيف شابين يبلغان من العمر
يذكر أن مساعد قائد شرطة أيرلندا الشمالية، مارك هاملتون، أعلن بمؤتمر صحفي في لندنديري الجمعة الماضي مقتل الصحفية لارا ماك جي (29 عاما)، برصاص رجل فتح النار على شرطيين دخلا حي كريجان.
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