جماعة منشقة تعتذر عن مقتل صحفية بأيرلندا الشمالية

أعلنت جماعة منشقة تدعى "الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد"، مسئوليتها عن مقتل الصحفية الإيرلندية الشمالية ليرا ماكي، خلال أعمال شغب في مدينة لندنديري الأسبوع الماضي.

وذكرت الجماعة، في بيان لها أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء،

"نقدم اعتذارنا الخالص والصادق لأسرة وأصدقاء ليرا ماكي التي قتلت بشكل مأساوي خلال أعمال الشغب".كانت شرطة إيرلندا الشمالية، أعلنت السبت الماضي توقيف شابين يبلغان من العمر18 و19 عاما، على خلفية التحقيق في مقتل الصحفية بعد أعمال شغب في مدينة لندنديري.يذكر أن مساعد قائد شرطة أيرلندا الشمالية، مارك هاملتون، أعلن بمؤتمر صحفي في لندنديري الجمعة الماضي مقتل الصحفية لارا ماك جي (29 عاما)، برصاص رجل فتح النار على شرطيين دخلا حي كريجان.