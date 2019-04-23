قال مصدر بهيئة السكك الحديدية الروسية، إنه من المتوقع أن يصل قطار زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون "المصفح"، غدًا الأربعاء إلى أقصى شرق روسيا.
وأضاف المصدر، فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء، "يصل القطار في الصباح إلى محطة هسن، ومن ثم يتبع إلى أوسورييسك، ومن هناك إلى فلاديفوستوك، ويمكنتغبير الجدول الزمني أثناء حركة مرور القطار المدرع عبر خط خاسان- أوسوريسك، ثم في قطاع ترانسيب أوسوريسك- فلاديفوستوك.
وفى سياق متصل، ذكرت وكالة كوريا الشمالية المركزية الرسمية، اليوم، أن وفدا كوريا شماليا كبيرا يضم أكثر من 30 شخصا وصل إلى أقصى
كان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعلن في وقت سابق، أن الاستعدادات للقاء الرئيس الروسي مع زعيم كوريا الشمالية، دخلت المرحلة النهائية، وسيجري اللقاء قبل نهاية الشهر الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر روسي: قطار زعيم كوريا الشمالية يصل غدا لمحطة "هسن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.