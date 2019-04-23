مصدر روسي: قطار زعيم كوريا الشمالية يصل غدا لمحطة "هسن"

قال مصدر بهيئة السكك الحديدية الروسية، إنه من المتوقع أن يصل قطار زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون "المصفح"، غدًا الأربعاء إلى أقصى شرق روسيا.

وأضاف المصدر، فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء، "يصل القطار في الصباح إلى محطة هسن، ومن ثم يتبع إلى أوسورييسك، ومن هناك إلى فلاديفوستوك، ويمكن

تغبير الجدول الزمني أثناء حركة مرور القطار المدرع عبر خط خاسان- أوسوريسك، ثم في قطاع ترانسيب أوسوريسك- فلاديفوستوك.وفى سياق متصل، ذكرت وكالة كوريا الشمالية المركزية الرسمية، اليوم، أن وفدا كوريا شماليا كبيرا يضم أكثر من 30 شخصا وصل إلى أقصىشرق روسيا صباح اليوم، حيث من المتوقع عقد لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية، موضحة أن كيم سيجري خلال الزيارة محادثات مع بوتين، دون الكشف عن أي تفاصيل بخصوص موعد اللقاء وجدول أعماله.كان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعلن في وقت سابق، أن الاستعدادات للقاء الرئيس الروسي مع زعيم كوريا الشمالية، دخلت المرحلة النهائية، وسيجري اللقاء قبل نهاية الشهر الحالي.