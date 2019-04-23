أستراليا تعلن مشاركتها في التحقيقات حول تفجيرات سريلانكا

قال رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون"، إن فريقا من الشرطة الفيدرالية الأسترالية سيشارك في التحقيقات حول التفجيرات الأخيرة التي شهدتها سريلانكا واستهدفت عدة كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل وإصابةالمئات.
وأضاف موريسون- في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء- أن بلاده عرضت على سريلانكا المشاركة في التحقيقات والتي ردت بدورها
وكانت سلسلة من التفجيرات المتزامنة قد ضربت سريلانكا أول أمس الأحد، وقد أعلنت الحكومة في أعقابها حظر التجوال، وحجب عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل.
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