مقتل وإصابة 40 شخصا خلال احتفالات عيد الفصح في نيجيريا

قُتل 10 أشخاص وجُرح أكثر من 30 طفلا عندما صدم شرطي بسيارته مجموعة أطفال يشاركون بموكب بمناسبة عيد الفصح شمالي نيجيريا. ووفقا لموقع "نيوز 24"، اجتاح شرطي وهو خارج الخدمة بسيارته موكبا يحتفل بعيد الفصح في الولاية، حيث قتل 10 أشخاص، بينهم الشرطي ومتطوع عسكري كان برفقته.

وقامت الحشود الغاضبة بمهاجمة الشرطي الذي لم يكن بزيه

وأسفر الحادث أيضا عن إصابة 30 طفلا بجروح، ويخضعون حاليا للعلاج في المستشفى بينما تستمر التحقيقات.

وبحسب شهود عيان، فإن سائق السيارة قاد سيارته عن عمد باتجاه الحشد بعد شجار حول الموكب الذي أقفل الطريق.

يحتفل بعيد الفصح في الولاية، حيث قتل 10 أشخاص، بينهم الشرطي ومتطوع عسكري كان برفقته.وقامت الحشود الغاضبة بمهاجمة الشرطي الذي لم يكن بزيهالعسكري وكذلك صديق له كان برفقته وقتلهما.وأسفر الحادث أيضا عن إصابة 30 طفلا بجروح، ويخضعون حاليا للعلاج في المستشفى بينما تستمر التحقيقات.وبحسب شهود عيان، فإن سائق السيارة قاد سيارته عن عمد باتجاه الحشد بعد شجار حول الموكب الذي أقفل الطريق.

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