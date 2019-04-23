نور سلطان نزارباييف يدعم توكاييف لرئاسة كازاخستان

حصل رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الثلاثاء، على دعم الرئيس المخضرم السابق نور سلطان نزارباييف، لخوض انتخابات الرئاسة المبكرة المقرر أن تجري في التاسع من يونيو حزيران، مما يضمن فعليا فوز توكاييف.

وطلب نزارباييف الذي يتزعم حزب نور أوتان،

أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، من أعضاء الحزب في جلسة قبل الانتخابات ترشيح توكاييف رسميا، وتوكاييف دبلوماسي سابق يبلغ من العمر 65 عاما.وتولى توكاييف، الرئيس السابق لمجلس الشيوخ، الرئاسة الشهر الماضيتماشيا مع الدستور عندما استقال نزارباييف بعد أن قاد الجمهورية السوفيتية السابقة التي يقطنها 18 مليون نسمة لنحو ثلاثة عقود.ودعا توكاييف، سريعًا، لانتخابات مبكرة، لإنهاء ما يعتبره مراقبون انتقالا منظما للسلطة في نظام سياسي شديد المركزية.ويحتفظ نزارباييف (78 عاما) بسلطات واسعة، بصفته رئيسا لمجلس الأمن في كازاخستان ورئيسا لحزب نور أوتان.