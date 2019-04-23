قال وزير التجارة والصناعة الياباني، يوم الثلاثاء، إن اليابان تتوقع أثرا محدودا لقرار الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات التي منحتها في السابق من عقوبات استيراد نفط إيران.
وطالبت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، بأن يوقف جميع مشتري النفط الإيراني وارداتهم بحلول أول مايو أيار أو مواجهة عقوبات، في مسعى لتجفيف منابع إيرادات طهران من النفط، مما
وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة هيروشيجي سيكو للصحفيين، إن الحكومة لا ترى أي حاجة للسحب من احتياطيات النفط المحلية بعد القرار الأمريكي.
وقلصت اليابان، رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، اعتمادها على إمدادات الخام الإيراني. وقال سيكو، إن نفط إيران يشكل حوالي ثلاثة بالمئة من المشتريات.
وقال: "سنراقب أسواق النفط العالمية عن كثب ونتبادل الرؤى مع الشركات اليابانية المعنية بواردات النفط وربما ندرس اتخاذ تدابير لازمة".
وأفادت مصادر بالصناعة وبيانات رفينيتيف أيكون، بأن المصافي اليابانية علقت واردات النفط الإيراني بعد شراء 15.3 مليون برميل بين يناير كانون الثاني ومارس آذار، قبل انتهاء مدة إعفائها من العقوبات.
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تتوقع أثرا محدودا لوقف أمريكا إعفاءات نفط إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.