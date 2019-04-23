آلاف المستوطنين يقتحمون الأقصى والحرم الإبراهيمي

اقتحمت مجموعات من المستوطنين مجدداً صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي تواصل فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم بمناسبة الأعياد اليهودية.

وبالتزامن مع اقتحام ساحات الاقصى ذكرت التقارير أن حوالي 22 ألف مستوطن استباحوا مدينة الخليل أمس واليوم لا سيما الحرم الإبراهيمي المغلق في وجه المواطنين والمصلين الفلسطينيين. اقرأ أيضاً.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وحملة اعتقالات في الضفة

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