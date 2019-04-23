ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر مناطق جنوب الفلبين، اليوم الثلاثاء، وفق مركز المسح الجيولوجيي الأميركي، وذلك بعد يوم واحد على زلزال ضرب شمال البلاد موقعاً قتلى.

وقال المركز إن الزلزال ضرب مناطق قريبة من توتوبيجان، التي تبعد مئات الكيلومترات جنوب الزلزال الذي وقع، أمس الإثنين قرب مانيلا.

وكان المركز أعلن في وقت سابق إن قوة الزلزال الجديد تبلغ 6.6 درجات. اقرأ أيضاً.. قتلى وجرحى جراء زلزال شمال الفلبين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال ثانٍ بقوة 6.4 درجات يضرب الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.