بريان هوك: 70% من إيرادات حزب الله تأتي من إيران

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قال الممثل الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأميركية براين هوك إن إيران كانت تموّل ميليشيا حزب الله بما يقارب 70% من ميزانيتها سنوياً، وذلك في مقابلة خاصة لـ”العربية”.

وقال هوك: “70% من إيرادات حزب الله تأتي من النظام الإيراني.. تاريخياً إيران تمول حزب الله بـ700 مليون دولار سنوياً، وهذا يمثل 70% من ميزانيته، حالياً استنزفت الأموال الإيرانية، وهو ما انعكس إيجابياً على سياستنا الخارجية”.

يأتي ذلك فيما عرضت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، مكافأة تقدر بـ10 ملايين دولار لكل من يدلي بمعلومات من شأنها عرقلة تمويلات حزب الله اللبناني.

وقالت وزارتا الخارجية والخزانة إن النقود ستدفع لمن يدلي بمعلومات مثل أسماء المتبرعين لحزب الله ومموليه أو سجلات بنكية أو إيصالات جمارك أو دليل على تعاملات عقارية.

والمكافآت سيقدمها برنامج “مكافآت العدالة” الذي يقدم نقوداً في العادة مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مواقع إرهابيين مطلوبين.

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كما أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان الاثنين، أن واشنطن تسعى لقطع تدفق المال الإيراني على حزب الله اللبناني.

كما جاء في بيان الخارجية أن “مداخيل حزب الله تصل إلى نحو مليار دولار سنوياً تتأمن عبر الدعم المالي المباشر الذي تقدمه إيران، والمبادلات والاستثمارات الدولية، وعبر شبكة من المانحين ونشاطات تبييض أموال”.

المصدر: – قناة العربية