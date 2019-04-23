تحطم طائرة ومصرع جميع ركابها في تكساس

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قالت إدارة الطیران الفدرالیة الاميركیة ان جمیع الركاب لطائرة صغیرة الحجم لقوا مصرعھم إثر تحطمھا قبیل ھبوطھا في مطار في وسط ولایة تكساس صباح الاثنین.
وذكر المتحدث باسم إدارة الطیران الفدرالیة لین لونسفورد ان الطائرة، وھي من طراز BE58 Beechcraft سقطت على بعد حوالي 10 كیلومترات من مطار مدینة كیرفیل، الذي كان مقرراً أن تھبط فیه، ما أدى إلى مقتل الطیار وخمسة ركاب.
وأعلن المتحدث أن رحلة الطائرة التي كانت قادمة من مدینة ھیوستن في تكساس لم تكن تجاریة، وان سلطات الولایة ارسلت فریقاً من المجلس الوطني لسلامة النقل وھیئة الطیران الفدرالیة لیقوم بإجراء تحقیق في الحادث.
المصدر وكالات
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