كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطي يقتل 10 ويجرح أكثر من 30 طفلا شمالي نيجيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 10 أشخاص وجرح أكثر من 30 طفلا عندما صدم شرطي بسيارته مجموعة أطفال يشاركون بموكب بمناسبة عيد الفصح شمالي نيجيريا.

ووفقا لموقع "نيوز 24"، اجتاح شرطي وهو خارج الخدمة بسيارته موكبا يحتفل بعيد الفصح في الولاية، حيث قتل 10 أشخاص، بينهم الشرطي ومتطوع عسكري كان برفقته.

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وقامت الحشود الغاضبة بمهاجمة الشرطي الذي لم يكن بزيه العسكري وكذلك صديق له كان برفقته وقتلهما.

وأسفر الحادث أيضا عن إصابة 30 طفلا بجروح، ويخضعون حاليا للعلاج في المستشفى بينما تستمر التحقيقات.

وبحسب شهود عيان، فإن سائق السيارة قاد سيارته عن عمد باتجاه الحشد بعد شجار حول الموكب الذي أقفل الطريق.