كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال جديد يضرب الفلبين وارتفاع عدد الضحايا إلى 15 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤولون بأن زلزالاً بقوة 6.2 درجة ضرب شرق الفلبين، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم واحد من زلزال قوي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا.

ووفقاً للمعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، فإن مركز زلزال اليوم كان في بلدة سان جوليان في إقليم سامار 571/كلم جنوب شرق مانيلا.

ولم ترد على الفور تقارير عن أضرار أو ضحايا من جراء الزلزال الثاني.

وكان زلزال بقوة 1ر6 درجة ضرب أمس شمال البلاد بما في ذلك منطقة العاصمة، ما تسبب في انهيار مبان وانقطاع للتيار الكهربي.