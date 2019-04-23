كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات السريلانكية توقف 40 شخصا بقضية التفجيرات الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت السلطات الأمنية السريلانكية، اليوم الثلاثاء، بتوقيف عشرات الأشخاص المتهمين بالتفجيرات الأخيرة وتم إيداعهم رهن التحقيق.

وذكرت قناة " News 1st" السريلانكية أن السلطات الأمنية في البلاد قامت بتوقيف 40 شخصا لهم علاقة بالتفجيرات الأخيرة في سريلانكا.

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وأشارت القناة إلى أن المخابرات استطاعت توقيف عشرة أشخاص، يوم الأحد الماضي، بعد التفجيرات واستكملت عملية البحث والتحقيق التي أدت بدورها إلى توقيف عدد إضافي من المتهمين الذين أحيلوا إلى التحقيق.

وهزت تفجيرات واسعة، صباح الأحد، العاصمة كولومبو، أصابت 3 كنائس و3 فنادق.

وكانت السلطات السريلانكية أعلنت، في وقت سابق، حظر التجول في جميع أنحاء البلاد، وحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.