كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول أمريكي يحذر إيران من أي تحرك لغلق مضيق هرمز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية، اليوم الإثنين، إيران من أي تحرك لإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي ردًا على إنهاء الولايات المتحدة إعفاءات شراء النفط الإيراني .

وأكد المسؤول بحسب وكالة رويترز، بإن هذا التحرك لن يكون مبررًا ولا مقبولًا .

وبحسب الوكالة، أبلغ المسؤول مجموعة صغيرة من الصحفيين طالبًا عدم ذكر اسمه، أن ”الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واثق من أن السعودية والإمارات العربية المتحدة ستلتزمان بتعهداتهما لتعويض الفارق في إمدادات النفط للدول الـ8، التي حصلت على إعفاءات من العقوبات الأمريكية“.

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وأضاف، أن الولايات المتحدة لا ترى ضرورة لدراسة استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي عقب إنهاء الإعفاءات“، مشيرًا إلى أن المسؤولين الأمريكيين يبحثون الآن سبل منع إيران من الالتفاف على العقوبات النفطية القائمة .

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الإثنين، قد هدد بإتخاذ القرار المناسب والإعلان عنه لاحقاً، وذلك رداً على القرار الأمريكي بعدم منح أي إعفاءات بشأن إمدادات النفط .

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر عدم تمديد الإعفاءات التي تتيح لبعض مستوردي النفط الإيراني مواصلة الشراء دون مواجهة عقوبات أمريكية عندما يحل أجلها في مايو.