كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتوجيهات محمد بن زايد.. 200 يمني يستفيدون من العرس الجماعي الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الزواج الجماعي الثاني لهذا العام في محافظة عدن، ضمن سلسلة الأعراس الجماعية التي وجه بها ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدعم استقرار الشباب اليمني والتي يستفيد منها 2200 شاب وفتاة في 11 محافظات يمنية، وتأتي هذه المبادرة النوعية ضمن استجابة الإمارات لمتطلبات الساحة اليمنية من الدعم والمساندة في جميع المجالات.

واشتمل العرس على 200 زيجة بحضور وفد من الهيئة أشرف على مراسم الزواج والترتيبات الخاصة بذلك، كما حضر المراسم عدد من المسؤولين المحليين في محافظة عدن بجانب العرسان وأسرهم ومعارفهم.

وأكد الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور محمد عتيق الفلاحي، أن "مبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تجد المتابعة والاهتمام من ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان".

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وقال إن "المبادرة تهدف إلى تعزيز النسيج الاجتماعي وتمتين الروابط العائلية وتدعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، إضافة إلى كونها تأتي ضمن استجابة الإمارات لمتطلبات الساحة اليمنية من الدعم والمساندة في جميع المجالات".

وأشار أمين عام الهلال الأحمر إلى أن "الأعراس الجماعية المتبقية سيتم تنفيذها تباعاً خلال عام التسامح الإماراتي في كل من تعز والمكلا، المخا، الضالع، الحديدة، أبين، شبوة، ولحج"، مضيفاً أنه "بالرغم من الظروف التي يمر بها اليمن إلا أن الأعراس الجماعية من شأنها بث الأمل وإدخال السرور على نفوس الشباب الذين يرون من خلالها أن هناك من يحس بهمومهم ويهتم بقضاياهم ويعمل على تحسين سبل استقرارهم".

من جانبه، أعرب محافظ عدن أحمد سالمين ربيع عن تقديره لرعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهذا الزواج الجماعي"، مؤكداً أن "المبادرة الكريمة منه تجسد عمق الروابط الإماراتية اليمنية الراسخة والثابتة، وتساهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي والنفسي للشباب وتعزز مجالات الشراكة المجتمعية".

وعبر العرسان عن سعادتهم البالغة بتحقيق حلمهم في الاستقرار والحياة الكريمة، ولم شملهم عبر هذه الزيجات المباركة التي تؤسس لمستقبل أفضل لهم ولأسرهم، وتقدموا بجزيل الشكر والعرفان لقيادة الدولة الحكيمة التي وضعتهم نصب عينيها وفي مقدمة أولوياتها وبادرت برسم البسمة على وجوههم عبر هذه المبادرة الاجتماعية الرائدة.