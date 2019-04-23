ساجور: اعتقال شابين بشبهة حرق المركز الجماهيري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابين (30 عاما) بشبهة ضلوعهما بحرق المركز الجماهيري في قرية ساجور، فجر لأمس الإثنين.

وكان قد نشب حريق كبير في المركز الجماهيري، فجر أمس، ما أسفر عن أضرار كبيرة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق، وقامت باعتقال الشابين. ومن المزمع أن تقدم الشرطة طلبا للمحكمة لتمديد اعتقال الشابين.

هذا، وتعاني البلدات العربية من تفشي آفة العنف والجريمة دون إيجاد رادع لها، وسط تقاعس الشرطة وصمت المجتمع.