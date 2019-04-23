شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع جديد لمناقشة خطة نظم المعلومات الجغرافية بحضرموت والان مع التفاصيل

عقدت اللجنة التأسيسية لوحدة نظم المعلومات الجغرافية بوادي وصحراء حضرموت الإثنين، اجتماعاً برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي.

وناقش الاجتماع مقترحاً يتضمن الخطوات الأولية لتنفيذ المشروع والمتمثلة في اختيار الجهات المستهدفة للمشروع و ممثليهم لاستهدفهم ببرامج تعريفية بالنظام وآلية عمله من خلال جمع البيانات عبر تبويبات تتناسب مع كل مرفق .

وتطرق الاجتماع إلى تجارب المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وعدد من المهندسين المختصين في تنفيذ المشروع محلياً.

وأقرت اللجنة عدد من الخطوات التنفيذية عبر مراحل زمنية محددة لتنفيذ المشروع خلال الفترة القادمة .