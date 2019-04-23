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سفارة الإمارات لدى مانيلا تؤكد سلامة مواطني الدولة في الفلبين

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أكدت سفارة دولة الإمارات لدى مانيلا، صباح اليوم الثلاثاء، سلامة جميع المواطنين المقيمين والزائرين في الفلبين.

وأشارت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر، إلى أنها لم تتلق من خلال غرفة العمليات أي اتصال أو تبيلغ عن أي حادثة للمواطنين بسبب الزلزال وما تبعها من هزات ارتدادية.

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