شكرا لقرائتكم خبر عن قطيع من الضباع يهاجم موقعا عسكريا بأبين.. صورة والان مع التفاصيل
شن قطيع من الضباع المفترسة في الليلة الماضية، هجوما على موقع عسكري تابع للواء 115 مشاة بلودر.
وأفاد جنود، أن 4 من الضباع المفترسة كانت تعدو بسرعة كبيرة اقتحمت الموقع العسكري الذي يقع في سلسة جبلية في منطقة اماجل غرب لودر.
وأدت هذه الواقعة إلى قيام الجنود المرابطين في الموقع باطلاق نار كثيف تجاه القطيع مما أسفر عن قتل احدى الضباع.
وسبب إطلاق النار على قطيع الضباع، حالة من الذعر بين أهالي الجنود والقرى المحيطة الذين توقعوا أن هناك هجومًا إرهابيًا يستهدف موقع الجنود.
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