شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السريلانكية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات "الفصح" إلى 310 قتلى والان مع التفاصيل

أعلنت الشرطة في سريلانكا، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة تفجيرات "الفصح" الإرهابية التي استهدفت العاصمة كولومبو ومدنا أخرى، الأحد الماضي، إلى 310 قتلى، وفقا للعين الإخبارية.

قال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا، في بيان، إن نحو 500 شخص أصيبوا بجروح في التفجيرات.

وأضاف أن 40 شخصا تم توقيفهم على خلفية الاعتداءات التي اتهمت فيها الحكومة في وقت سابق جماعة محلية غير معروفة هي "جماعة التوحيد الوطنية" بالوقوف وراءها.

يأتي ذلك، فيما وقف الشعب السريلانكي، صباح اليوم، ثلاث دقائق صمتا في كل أنحاء البلاد؛ حدادا على الضحايا.

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ومع بدء دقائق الصمت، عند الساعة 8,30 صباحا بالتوقيت المحلي (03,00 ت غ)، وهو الوقت الذي وقع فيه التفجير الأول الأحد الماضي، تم تنكيس الأعلام الوطنية وأحنى السريلانكيون رؤوسهم.

أعلنت الحكومة، الثلاثاء، يوم حداد وطنيا تنكس فيه الأعلام في جميع المؤسسات الحكومية، وتغلق فيه محلات الخمور أبوابها، وتبث فيه المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية الموسيقى الحزينة.

وأمام كنيسة "سانت أنطوني" في كولومبو تم التفجير الأول صباح الأحد، وتجمع عشرات الأشخاص لإضاءة الشموع وتشابكت أيديهم وهم يصلون مغمضي الأعين.

وتمكنت الشرطة السريلانكية، فجر الإثنين، من تفكيك عبوة ناسفة يدوية الصنع تم العثور عليها في وقت متأخر من ليل الأحد قرب مطار كولومبو الدولي.

كانت سلسلة تفجيرات ضربت 4 كنائس و3 فنادق فاخرة بالعاصمة كولومبو في عيد القيامة؛ ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والمصابين في حدث لم تشهد البلاد مثيلا له منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل 10 أعوام.