البنك المركزي بعدن يعلن إستعداده تغطية الإحتياجات من العملات الأجنبية

أعلن البنك المركزي اليمني، عن إستعداده تغطية إحتياجات جميع البنوك التجارية والإسلامية من العملات الأجنبية بسعر 506 ريال للدولار الواحد أو بسعر السوق إن كان أقل .

وجاء في البيان الصادر عن قطاع العمليات المصرية الخارجية في البنك، تلقت وكالة الأنباء اليمنية نسخة منه، "يعلن قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي اليمني لجميع البنوك التجارية والإسلامية بان البنك المركزي على استعداد لبيعهم احتياجاتهم من العملات الأجنبية بسعر 506 ريال/دولار او السوق ايهما اقل وتغطية ارصدتهم لدى مراسليهم وذلك لتغطية الاعتمادات وتحويلات الاستيراد الخاصة بعملائهم ولجميع السلع من غير السلع الأساسية الممولة من الوديعة السعودية والمشتقات النفطية والتي لها اسعار مصارفه خاصة حسب الالية المتبعة" .

وأكد البيان أن البنك المركزي يسعى من ذلك الى إعادة الدورة النقدية للبنوك وخلق استقرار في أسعار السلع والخدمات وعدم تأثرها بالمضاربات في أسواق العملة .

وأهاب البنك المركزي في البيان بجميع التجار ورجال الاعمال من مؤسسات وشركات بتوريد أموالهم الى البنوك للاستفادة من التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي لضمان الحفاظ على تجارتهم واموالهم من الخسارة في المضاربة بالعملة.