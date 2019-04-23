خامنئي يمنح رتبة لواء الى القائد الجديد للحرس الثوري

الخليج 365/ بغدادمنح المرشد الايراني الاعلى علي الخامنئي، رتبة لواء الى القائد العام الجديد لحرس الثورة الاسلامية.

وقالت وكالة "تسنيم" الايرانية للأنباء إن "قائد الثورة الاسلامية، منح، رتبة لواء الى القائد العام الجديد لحرس الثورة الاسلامية".

وأوضحت الوكالة أنه "في هذه المراسم التي حضرها عدد من كبار القادة العسكريين، اعرب قائد الثورة الاسلامية، عن أمله ، في ان يمضي اللواء سلامي قدماً في المسؤولية الجديدة، من خلال الابداع والمعنوية العالية".



وقرر خامنئي، الاحد الماضي 21 نيسان، تعيين اللواء حسين سلامي قائداً عاماً لقوات حرس الثورة الاسلامية، بدلاً من اللواء محمد علي جعفري.