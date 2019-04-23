منظومة صواريخ "إس-400"... لا يفاجئها أي شيء

الخليج 365/ بغدادتنتج روسيا معدات عسكرية لا يوجد لها مثيل في باقي العالم، وفقا لنائب وزير دفاع روسيا، فمثلا، لا يوجد مثيل لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

ولفت نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، في حديثه لروسيا اليوم، إلى أنه لا يوجد هدف إلا وتقدر منظومة "إس-400" على إصابته.

وصممت هذه المنظومة لإصابة وسائل الهجوم الجوي المتوفرة حاليًا والمستقبلية، ولا يمكن أن يفاجئها شيء لأن رد فعلها سريع جدا وترد في لحظة خاطفة.



وتستطيع منظومة "إس-400" نظريا أن تعترض ما يطير بسرعة تصل إلى 4800 متر في الثانية.

وأشار نائب وزير الدفاع الروسي إلى عدم وجود ما يطير بهذه السرعة في الوقت الراهن.

وأكد أن منظومة "إس-400" قادرة على إصابة جميع أنواع الطائرات والصواريخ.

