شاهد.. مواطن سعودي يقسم بعدم السفر لتركيا ولو بالمجان

قال مواطن سعودي عبر مداخلة هاتفية، إنه تعرض لمواقف سيئة أثناء تواجده في تركيا.

واضاف المواطن المكنى "أبو عمر"، أن سائق التاكسي حين طالبه بدفع الاجرة، قال له ان نقوده مزورة. لكنه حاول تدارك المواقف لعلمه ان هناك مواقف مشابهة حصلت من قبل مع سياح خليجيين.

وقال أبو عمر، لا أنصح أي سائح سعودي بالسفر لتركيا، بسبب التعامل الحاد والسيء مع السعودي.

وأضاف انه لن يفكر بالذهاب الى تركيا جتى وإن كانت له رحلتة مدفوعة التكاليف.

وكان قد تمكن سائح سنغالي من توثيق مشادة بينه وبين سائق أجرة تركي دون علم السائق.

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وبحسب ما رصده 'الخليج 365'، فإن السائق طلب دفع الأجرة بالدولار بدلا من الليرة التركية .. مهددا السائح السنغالي بالإبلاغ عنه كعنصر إرهابي في حال رفض الدفع بالدولار.

ولحسن الحظ يبدو أن السائح السنغالي إستعد لموقف مثل هذا، وقيل أنه وثق المشادة بالفيديو تحسبا لأي طارئ.

وقال نشطاء عبر مواقع التواصل: "سائح سنغالي ركب تاكسي من مطار أتاتورك الي أكساراي، السائق طلب 20 دولار أجرة، السائح قاله ما معايا دولارات هدفع بالليرة وافتح عداد التاكسي، السائق رفض ونشب مشادة، فالسائق حب يبتز السائح وقالوا انت ارهابي وجاي تفجر مسجد السلطان أحمد وهيبلغ الشرطة لو ما دفعت، السائح طلع مصور المشادة".

وحذر آخرون من السياحة والتنزه في تركيا، لاسيما أن حالات الإبتزاز كثرت في الآونة الأخيرة.