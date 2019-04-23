ألمانيا: السوريون لا يريدون العودة لبلدهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برلين

أعلنت الحكومة الألمانية أن جزءا ضئيلا للغاية من السوريين الذين لجأوا إلى ألمانيا عادوا مرة أخرى إلى وطنهم.

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وجاء في رد الحكومة الاتحادية على استجواب من حزب الخضر الألماني، أن 199 شخصا على مستوى ألمانيا، قدموا طلبات لتلقي دعم مالي من الحكومة الألمانية لتنفيذ «عودتهم الطوعية» إلى سوريا في 2017. وأضافت الحكومة أنها دعمت بالفعل عودة 466 شخصا إلى سوريا في 2018، لافتة إلى أن 77 لاجئا طلبوا هذه المساعدة خلال الربع الأول من هذا العام.

وذكرت في ردها أنه يمكن غالبا الحديث عن «الحنين إلى الوطن، وصعوبات الاندماج، أو إصابة أحد أفراد العائلة بالمرض» كأسباب للعودة، وجاءت معظم طلبات الحصول على دعم حكومي للعودة في 2018 من سوريين كانوا يعيشون في ولايات سكسونيا السفلى أو بافاريا أو هيسن بحسب البيانات.

يشار إلى أن نحو 5.7 ملايين سوري غادروا بلادهم منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا في 2011، واستقبلت ألمانيا 780 ألف شخص تقريبا منهم.