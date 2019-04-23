توقيف أبرز رجال الأعمال بالجزائر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الجزائر
أوقفت مصالح الدرك الوطني في الجزائر أمس، عددا من رجال الأعمال البارزين بالبلاد في إطار تحقيقات في قضايا فساد.
وذكر التلفزيون الحكومي أن الأمر يتعلق برجل الأعمال أسعد ربراب مالك مجمع سيفيتال، والإخوة كونيناف «رضا وطارق وعبدالقادر وكريم»، ووجهت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أوامر استدعاء لرئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي ورئيس بنك الجزائر سابقا محمد لوكال للمثول أمامها للتحقيق.
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