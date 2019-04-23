قمر الإمارات لاكتشاف المريخ جاهز بنسبة 85%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الإمارات أن قمرها الصناعي المسمى «مسبار الأمل» والذي تعده لاستكشاف المريخ سينطلق في يونيو المقبل، ومن المخطط أن يصل إلى الكوكب بحلول عام 2021.

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وقالت وكالة الإمارات للفضاء، ومركز «محمد بن راشد للفضاء»، في بيان مشترك أمس، إن المسبار أصبح جاهزا بنسبة 85%، إذ تم الانتهاء من معظم الأجزاء الرئيسة للمسبار.

ويشكل المسبار محور مشروع دولة الإمارات لاستكشاف الكوكب الأحمر، وهو أول مشروع عربي من نوعه للخروج إلى الفضاء والكشف عن أسراره، والمشاركة في دعم الجهود العلمية للتعرف على الكواكب الأخرى.

وأشار البيان إلى دخول المسبار بالفعل مرحلة اختبارات مكثفة لضمان جاهزيته قبل موعد الإطلاق، وخصوصا أن المدة المتبقية لإطلاق المسبار تقل عن 500 يوم.