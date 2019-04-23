دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper إلغاء 3 رحلات جوية بمطار فرانكفورت الألماني بسبب تهديد بوجود قنبلة

أعلن المتحدث باسم الشرطة الاتحادية في ألمانيا، رضا أحمري؛ إلغاء ثلاث رحلات جوية في مطار فرانكفورت أكبر المطارات الألمانية؛ بسبب التهديد بوجود قنبلة مطلع الأسبوع الجاري.

وأوضح أحمري أن خطاب التهديد وصل مباشرةً إلى الشرطة الاتحادية، ولفت إلى عدم وجود أي إشارات تدل على مؤلف أو مؤلفي الخطاب حتى مساء الاثنين، لكنه قال إن التحقيقات لا تزال جارية.

ولم يتم الإعلان عن الواقعة سوى، الإثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

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وذكر أحمري أن التهديد وصل السبت الماضي عبر صيغة اتصال إلكترونية، وورد في الخطاب التهديد بشن هجوم بمتفجرات على ثلاث رحلات لشركة لوفتهانزا إلى باريس وروما ومانشستر.

وكان من المنتظر تسيير هذه الرحلات الثلاث بعد ظهر السبت الماضي.

وحسب تصريحات الشرطة الاتحادية، فقد تم أخذ الخطاب على محمل الجد.، وقررت الشرطة -بالتشاور مع لوفتهانزا- إلغاء الرحلات، وقال أحمري إنه تم تفتيش الطائرات والأمتعة والركاب، وأشار إلى عدم العثور على ما يثير الشبهة.