دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper حادث قطار «يشلّ» حركة السكك الحديدية بين بلدان الاتحاد الأوروبي

تواجه حركة القطارات بين عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي، منذ ساعات ارتباكًا كبيرًا، بسبب حادث قطار «أورو ستار» الذي يقطع القارة، ببلدة «ستوينويرك» الفرنسية بالقرب من مدينة «ليل» الفرنسية؛ حيث صدم أحد الأشخاص وأرداه قتيلًا.

وبحسب موقع «ميرور»، فقد وقع الحادث عند الساعة 3:50 ، وتوفي الرجل على الفور، ولم يتم التعرف على هويته حتى الساعة.

وكان القطار يحمل على متنه 600 راكب، وتم توقيفه في مكان الحادث وكان المكان يعج بسيارات الإسعاف والأطباء ومحققين من الشرطة حسب المصدر نفسه.

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ويأتي الحادث في وقت عودة الآلاف من المسافرين إلى بلدانهم بعد عطلة نهاية الأسبوع، التي صادفت الاحتفال بعيد القيامة، لذا تعج المحطات بطوابير من المنتظرين.

ونصحت شركة «أوروستار» بعدم السفر إلا في حالة الضرورة القصوى، وأعلنت الشركة على حسابها في تويتر، إنه تم إلغاء عدد من رحلات القطارات القادمة من لندن وباريس وبروكسيل ، فيما شهدت قطارات أخرى تأخيرًا مهمًا في مواعيدها.

من جانبها؛ أتاحت شركة السكك الحديدية بفرنسا للمسافرين إمكانية استبدال التذكرة مجانًا في جميع الشبابيك، وحتى استرجاع قيمتها عن طريق موقع إلكتروني.