أكد ​وزير الثقافة​ ​محمد داوود​ في تصريح له على احد مواقع التواصل الاجتماعي أنه "في اليوم العالمي للكتاب، يبقى الكتاب السبيل الأصدق والأوفى للنجاة والإرتقاء، فلنقرأ ولنعتبر".

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كانت هذه تفاصيل خبر داوود بمناسبة اليوم العالمي للكتاب: السبيل الأصدق للنجاة فلنقرأ ولنعتبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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